ProSieben Staffel 1 Folge 31 vom 17.11.2025
Folge 31: Wahrheit

23 Min. Folge vom 17.11.2025 Ab 6

Als Marco Wetz, der Neffe von Irinis ehemaligem Ausbilder, als Gastdozent an der Academy unterrichten soll, wird Irini vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt. Leider manövriert Chris sie unwissentlich noch tiefer in ihr Problem hinein. Bei Felicitas und Alexander kriselt es merklich weiter, bis Alexander ein Jobangebot aus Singapur erhält. Luke ist mächtig sauer auf Destiny, als er herausfindet, was sie hinter seinem Rücken veranstaltet ...

