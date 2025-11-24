Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Dämonen

ProSiebenStaffel 1Folge 36vom 24.11.2025
Dämonen

DämonenJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 36: Dämonen

23 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Irini gerät in Versuchung, einen Deal einzugehen, der ihr am Ende leider mehr schaden würde, als er nützt. Wird sie den Deal eingehen? Étienne fühlt sich in die Ecke gedrängt, verfällt in Panik und flieht vor Rafael. Während Juliette und Rafael versuchen, Étiennes seltsames Verhalten zu ergründen, vertraut sich dieser Costas an und weiht ihn in sein dunkles Geheimnis ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen