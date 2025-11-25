Die Cooking Academy
Folge 37: Aussage gegen Aussage
23 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Nach Irinis Beichte steht ihre Zukunft in der Academy auf der Kippe - droht ihr Lebenstraum zu zerbrechen? Als dann auch noch Marco Wetz seine Sicht der Dinge klarstellen will, scheint ihr emotionaler Kampf verloren. Alles liegt nun in Alexanders Hand. Wie wird er reagieren? Währenddessen findet Etienne immer mehr zwischenmenschlichen Halt in der Taverne ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH