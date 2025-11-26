Die Cooking Academy
Folge 38: Tag der Entscheidung
24 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Der Tumult rund um Irini und Marco Wetz will einfach nicht abebben, und das Ehepaar Eichen erwägt Konsequenzen. Nach einem drastischen Vorfall wendet sich jedoch das Blatt. Derweil hat Destiny mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Lukes Absage für ihre Videos. Als dessen Sohn Lenny zu Besuch kommt, wittert Destiny die Chance, ihn umzustimmen. Doch es kommt ganz anders als gedacht ...
