ProSiebenStaffel 1Folge 35vom 21.11.2025
Folge 35: Unter Druck

23 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Als Irini eine schreckliche Erfahrung macht und daraufhin zusammenbricht, ist Chris für sie da und weicht ihr nicht von der Seite. Etienne fühlt sich von Rafael getriggert und reagiert in einer brenzligen Situation über. Rafael reicht es jetzt ein für alle Mal: Er will endlich herausfinden, welches Problem Etienne mit ihm hat. Doch die harte Konfrontation geht nach hinten los.

ProSieben
