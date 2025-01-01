Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Im Namen Gottes

SAT.1Staffel 1Folge 21
Im Namen Gottes

Die Familienhelfer

Folge 21: Im Namen Gottes

23 Min.Ab 12

Eine Sechsjährige sperrt den neuen Freund ihrer Mutter im Keller ein und schreddert "im Namen Gottes" Geldscheine und wichtige Dokumente ihrer besorgten Mutter. Ist dies etwa nur eine Ausrede, weil das Kind den bevorstehenden Umzug verhindern will? Lehnt sie etwa ihren Ersatz-Papa ab? Oder steckt viel mehr hinter der "Stimme Gottes", die das Mädchen regelmäßig hört? Hilfe naht durch den Familienhelfer, der diesen Fragen auf den Grund geht ...

