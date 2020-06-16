Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 39vom 16.06.2020
24 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12

Ein Mädchen versucht, die neue Freundin seines Vaters mit allen Mitteln zu vergraulen. Wirklich ein erbitterter Konkurrenzkampf oder plagt das Kind anderer Kummer? - Die Streiche, die ein Junge seinen Eltern spielt, werden immer gruseliger. Fühlt er sich nur vernachlässigt und möchte Aufmerksamkeit? Die Familienhelferin deckt ein dunkles Familiengeheimnis auf ...

