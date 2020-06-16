Die ungeschminkte WahrheitJetzt kostenlos streamen
Die Familienhelfer
Folge 39: Die ungeschminkte Wahrheit
24 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12
Ein Mädchen versucht, die neue Freundin seines Vaters mit allen Mitteln zu vergraulen. Wirklich ein erbitterter Konkurrenzkampf oder plagt das Kind anderer Kummer? - Die Streiche, die ein Junge seinen Eltern spielt, werden immer gruseliger. Fühlt er sich nur vernachlässigt und möchte Aufmerksamkeit? Die Familienhelferin deckt ein dunkles Familiengeheimnis auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1