Die Familienhelfer
Folge 33: Völlig vergurkt
24 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12
Eine 18-Jährige wird zum medizinischen Notfall, infolgedessen ein Stück Gurke in ihrer Vagina gefunden wird. Die junge Frau will mit ihrer Mutter darüber kein Wort sprechen. Erst die Familienhelferin fördert ein skurriles Geheimnis zu Tage. Ein kleiner Junge schneidet die Kleidung seiner Patentante in Fetzen. Reagiert er so heftig, weil sein Hamster in der Obhut seiner Tante gestorben war? Oder löst eine viel erwachsenere Sorge dieses extreme Verhalten aus?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1