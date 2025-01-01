Die Familienhelfer
Folge 38: Die Babytante
23 Min.Ab 12
Eine Achtjährige klaut plötzlich Babysachen und sogar einen Kinderwagen samt Baby. Die Familienhelferin vermutet eine Fehlgeburt der Mutter als Ursache für Lisas Verhalten. Doch das Mädchen wünscht sich kein Geschwisterchen, sondern hat ein ganz anderes Geheimnis, das die Familie ganz schön durcheinander bringt ...
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1