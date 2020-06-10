Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Wie der Vater...

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 10.06.2020
Wie der Vater...

Die Familienhelfer

Folge 35: Wie der Vater...

23 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12

Wenn ein Junge seinen Vater imitiert, ist das in der Regel süß. Weniger bei Simon, denn sein Vater ist vor einem Jahr tödlich verunglückt. Simons Mama hat große Angst, dass der Kleine den Tod nicht richtig überwunden hat. Das Ganze wird noch befremdlicher, als Simon plötzlich Sachen aus der Vergangenheit der Eltern weiß, die er eigentlich nicht wissen kann. Ein einjähriges Mädchen weint und schreit plötzlich viel. Seine Eltern sind verzweifelt und machen sich große Sorgen.

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

