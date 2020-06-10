Die Familienhelfer
Folge 35: Wie der Vater...
23 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12
Wenn ein Junge seinen Vater imitiert, ist das in der Regel süß. Weniger bei Simon, denn sein Vater ist vor einem Jahr tödlich verunglückt. Simons Mama hat große Angst, dass der Kleine den Tod nicht richtig überwunden hat. Das Ganze wird noch befremdlicher, als Simon plötzlich Sachen aus der Vergangenheit der Eltern weiß, die er eigentlich nicht wissen kann. Ein einjähriges Mädchen weint und schreit plötzlich viel. Seine Eltern sind verzweifelt und machen sich große Sorgen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1