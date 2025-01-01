Die Familienhelfer
Folge 36: Worst Case
23 Min.Ab 12
Mutter Janina ist entsetzt, als sie ihren Sohn Fabian mit Gasmaske und Unterkühlungen im Garten vorfindet. Der Junge hat die Nacht heimlich draußen im Zelt verbracht, angeblich als "Überlebenstraining". Trotzt er mit der seltsamen Aktion einem Videospielverbot? Kommt der Familienhelfer der Ursache für Fabians Tick auf die Schliche?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
