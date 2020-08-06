Die Familienhelfer
Folge 35: Pinkel Paula
23 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Eine Achtjährige macht seit zwei Wochen urplötzlich jede Nacht ins Bett, sodass sie im Elternbett schlafen muss, weil die Matratze komplett nass ist. Ihre Mutter ist sehr besorgt und veremutet hinter dem nächtlichen Einnässen eine seelische Ursache. Was belastet ihre Tochter plötzlich so sehr?
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1