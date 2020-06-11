Die Familienhelfer
Folge 36: Be your Selfie
Folge vom 11.06.2020
Der 6-jährige Tim spricht und spielt auf einmal mit einem unsichtbaren Troll namens Mik Bleichborke. Der riesige Troll stiftet ihn zu immer mehr Chaos an. Was hat es mit dem imaginären Freund auf sich? Die 16-jährige Lisa wird beim unerlaubten Chillen an einem fremden Pool erwischt. Warum ist sie in das Haus eingebrochen? Ihre Mutter Maja ist außer sich vor Sorge - gerät Lisa auf die schiefe Bahn?

