Die Familienhelfer
Folge 37: Die Wahr-Sagerin
23 Min.Ab 12
Eine Achtjährige treibt ihre Eltern in den Wahnsinn, indem sie schonungslos Lügen aufdeckt und private Geheimnisse aus der Familie ausplaudert. Das führt zu vielen heiklen Situationen, die die Familie immer mehr in eine Isolation treibt. Die nächste Eskalation steht auf einer Geburtstagsfeier kurz bevor. Die Familienhelferin schreitet ein!
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1