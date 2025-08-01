Die fliegenden Ärzte
Folge 11: Der neue Pilot
45 Min.Ab 6
Der junge Matt Coulson träumt davon, Pilot zu werden. Sein trunksüchtiger Vater Darcy hält von diesen Plänen nichts. Er will, dass Matt sich Arbeit sucht und mit zum Unterhalt der Familie beiträgt. Rentner Les glaubt, dass er aufgrund seiner früheren Arbeit unter einer Asbesterkrankung leidet und nicht mehr lange zu leben hat. Er möchte von seiner Firma eine Entschädigung verlangen und davon Matts Flugschein zahlen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH