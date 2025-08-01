Die fliegenden Ärzte
Folge 16: Familienbande
46 Min.Ab 12
Sandy und Phil haben einen behinderten Jungen. Daran droht die Ehe zu zerbrechen. Bei einer Urlaubsreise durch das Outback verliert Phil die Nerven. Er verlässt seine Familie. Sandy, am Ende ihrer Kraft, setzt ihren Sohn Chris in der Wildnis aus. Nach einem Autounfall wird sie in Coopers Crossing ins Krankenhaus eingeliefert. Das Ärzteteam informiert Sandys Mann, der von Sandys Geständnis entsetzt ist.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
