Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Gefährliche Last

BetaStaffel 5Folge 6
Gefährliche Last

Gefährliche LastJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 6: Gefährliche Last

45 Min.

Mrs. Peta Rowlands ist mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Kim auf dem Weg zu Kims Großeltern. Wegen einer Autopanne müssen Mutter und Tochter eine Nacht in Coopers Crossing verbringen. Kims Verhalten weist schizophrene Züge auf. Am nächsten Morgen versteckt sich Kim im Laderaum der "Nomad". Sie will Dr. Callaghan, für den sie schwärmt, auf seiner Sprechstunden-Tour begleiten. Eine Suchaktion beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen