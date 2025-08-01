Die fliegenden Ärzte
Folge 19: Valentinstag
45 Min.Ab 6
Die junge Engländerin Andrea Grayson bereist in einem einmotorigen Flugzeug allein die Welt. Wegen eines Motorschadens muss sie mitten im Busch notlanden. David, Johnno und Kate erhalten ihren Hilferuf, als sie gerade den alten Ted ins Krankenhaus transportieren. Sie bringen Andrea nach Coopers Crossing. David und Andrea verlieben sich. Doch dann will Andrea ohne Abschied verschwinden.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH