Die fliegenden Ärzte
Folge 20: Nur wenig Zärtlichkeit
45 Min.Ab 6
Marion und Ray Burgess führen seit Jahren eine katastrophale Ehe. Trotzdem wünschen sie sich noch immer ein Kind: Marion hofft, so ihre Ehe retten zu können. Marion erfährt, dass sie sich einem Eingriff unterziehen muss. Zu Hause erwartet sie eine neue Krise: Rays Zuchtbulle konnte durch ihr Verschulden ausreißen. Marion will Ray verlassen. Als er von dem Bullen verletzt wird, entscheidet sie anders.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH