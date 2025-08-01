Die fliegenden Ärzte
Folge 2: Den Tod vor Augen
45 Min.Ab 12
Gerry, Geoff, Kate und ihre Dialyse-Patientin Robyn werden von Ronald Madden und dem Piloten Holland entführt. Madden versucht, mit einer Million Dollar außer Landes zu kommen, die er in seiner Firma unterschlagen hat. Pilot Holland leidet an Typhus und ist kaum noch in der Lage, das Flugzeug zu manövrieren. Clare und Kate ist es schließlich zu verdanken, dass alle Patienten gerettet werden.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH