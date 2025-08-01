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Die fliegenden Ärzte

Nicht immer heilen Kräuter

BetaStaffel 5Folge 26vom 01.08.2025
Nicht immer heilen Kräuter

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Die fliegenden Ärzte

Folge 26: Nicht immer heilen Kräuter

45 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Steve arbeitet in einem Ölbohr-Camp, wo er auch mit Freundin Laura und Tochter Josie lebt. Durch Zufall entdeckt Magda, dass Josie an einem Gehirntumor leidet. Sie will das Kind gründlich untersuchen lassen, doch Steve ist nicht gerade kooperativ. Seit dem Tod seiner Frau hat er eine extreme Abneigung gegen Ärzte. Aus Angst, die Ärzte könnten ihm Josie wegnehmen, will er mit ihr verschwinden. Da erblindet Josie. Nur eine sofortige Operation kann helfen.

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