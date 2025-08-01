Nicht immer heilen KräuterJetzt kostenlos streamen
Die fliegenden Ärzte
Folge 26: Nicht immer heilen Kräuter
45 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12
Steve arbeitet in einem Ölbohr-Camp, wo er auch mit Freundin Laura und Tochter Josie lebt. Durch Zufall entdeckt Magda, dass Josie an einem Gehirntumor leidet. Sie will das Kind gründlich untersuchen lassen, doch Steve ist nicht gerade kooperativ. Seit dem Tod seiner Frau hat er eine extreme Abneigung gegen Ärzte. Aus Angst, die Ärzte könnten ihm Josie wegnehmen, will er mit ihr verschwinden. Da erblindet Josie. Nur eine sofortige Operation kann helfen.
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Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Beta Film GmbH