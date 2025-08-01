Die fliegenden Ärzte
Folge 29: Schmerz, Angst und Entsetzen
45 Min.Ab 12
Jeannie Mooreland wird von ihrem Verehrer Ted Patterson auf der elterlichen Farm vergewaltigt. Ihre Eltern rufen Kate zu Hilfe, die seit Jahren mit der Familie befreundet ist. Jeannie will den Täter nicht nennen. Detective Sergeant Reynolds hat Ted bald in Verdacht. Geoff schickt Jeannie in Begleitung von Kate wieder nach Hause. Nachts steigt Ted bei ihr ein, um sie zum Stillschweigen zu bewegen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH