Die fliegenden Ärzte
Folge 32: Hetzen und petzen
45 Min.Ab 12
Hughie Geddes arbeitet bei einer Ölbohrkolonne. Chef Greg Carpenter schindet seine Leute bis zum Umfallen. Am Ende einer Schicht bricht Hughie zusammen und wird von den Ärzten in die Klinik gebracht. Schließlich kommt Carpenter nach Coopers Crossing und fordert Hughies Entlassung. Als er mit Kündigung droht, verläßt Hughie das Krankenhaus auf eigene Verantwortung - um wenig später erneut zusammenzubrechen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH