Die fliegenden Ärzte
Folge 35: David will gehen
45 Min.Ab 12
Der Farmer Charles Lowe ist gegen die Verbindung zwischen seiner Tochter Melissa und seinem Farmarbeiter Sam. Charles Lowe entlässt Sam. Um sich für das Verhalten Lowes zu rächen, legt Sam Feuer auf der Farm. Unterdessen stellt sich heraus, dass David die "Flying Doctors" verlassen will. Er gibt vor, die chirurgische Laufbahn einschlagen zu wollen. Tatsächlich empfindet er sein bisheriges Leben als unbefriedigend. Bei einem letzten Einsatz verunglückt er tödlich.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH