Die fliegenden Ärzte
Folge 36: Wider die Blindheit
45 Min.Ab 6
Krankenschwester Sally soll die Leitung in einem kleinen Buschhospital übernehmen. Vorher bekommt sie von Clare ein paar Tage Funkunterricht. Grund genug für einige verbohrte Rassisten zu protestieren - denn Sally ist eine Farbige. Prompt macht Sally auch einen Fehler. Zu allem Überfluss spritzt sich Kate versehentlich Batterieflüssigkeit ins Gesicht. Sie muss einige Tage um ihr Augenlicht bangen - was nicht zuletzt auch zu ehelichen Krisen mit Geoff führt.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH