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Die Garten-Retter

Partygarten mit Hot Tub

HGTVFolge vom 30.04.2021
Partygarten mit Hot Tub

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Die Garten-Retter

Folge vom 30.04.2021: Partygarten mit Hot Tub

19 Min.Folge vom 30.04.2021

Jasons und Bethanys bisher unbenutzbarer Garten wird zu einer Partylocation für ihre Freunde und Familie. Eine Treppe führt zur neuen Holzveranda, die Stützmauer erhält eine Steinverkleidung, und es gibt einen Relaxbereich mit Hot Tub. Die Terrasse wird mit Lounge-Möbeln bestückt, dazu gibt es ein Wasserelement mit Wasserfall und viele neue Pflanzen. Vor dem dekorativen Holzzaun mit hängenden Pflanzkäten befindet sich der neue Essbereich. Ein neuer Grill, Kübelpflanzen und ein schicker Betonbelag runden die Umgestaltung ab.

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