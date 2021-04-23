Die Garten-Retter
Folge vom 23.04.2021: Mehr Garten geht nicht
19 Min.Folge vom 23.04.2021
Chris Lambton und Chris Grundy sind in Coeur d'Alene, Idaho, unterwegs, um den leeren Garten eines Hauses in einen traumhaften Rückzugsort in den Bergen zu verwandeln, der den atemberaubenden Blick auf den See freilegt. Für diese Gartenumgestaltung greift der Garten-Retter auf so viele natürliche Materialien wie möglich aus Idaho zurück, um alles auf den Seeblick zuzuschneiden – inklusive Wasserfall, Feuerschale samt Sitzbänken, exklusivem Hot Tub, einem Indoor-Outdoor-Zimmer im Industrial Chic und kleinem Waldpfad mit toller Aussicht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.