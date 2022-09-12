Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 12.09.2022: Porsche Cayman für Mo
44 Min.Folge vom 12.09.2022
Mo ist ein eingefleischter Porsche-Fan. Er sammelt Modell-Autos und Devotionalien. Aber der Buchhalter hat kurz vor seinem 50. Geburtstag durch unglückliche Umstände seinen Job verloren und mit seinem Ersparten bringt er jetzt seine Familie durch. Sein Traumauto ist dadurch in weite Ferne gerückt, denn ein Cayman mit PDK-Getriebe und 2,9-Liter-Motor kostet auf dem Gebrauchtwagenmarkt rund 25 000 Pfund. Der Kfz-Liebhaber gibt Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley in dieser Folge einen 24 Jahre alten Mercedes S 320 und einen Nissan 200SX mit auf den Weg.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.