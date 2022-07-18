Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 18.07.2022: Caterham 7 für Marc
42 Min.Folge vom 18.07.2022
Marc „Elvis“ Priestley hat im McLaren-Formel-1-Team mit Champions wie Kimi Raikkonen und Jenson Button zusammengearbeitet. Aber der Auto-Profi kennt sich nicht nur mit pfeilschnellen Rennboliden aus. In dieser Folge möbelt der Mechanik-Experte einen alten Honda Civic auf. Marc baut in das Fahrzeug neue Stoßdämpfer ein, damit sein Partner Mike Brewer es für mindestens 1500 Pfund verkaufen kann. Denn die Jungs stehen vor einer echten Herausforderung. Das Duo versucht mit profitablen An- und Verkäufen genug Geld für einen Caterham 7 zu erwirtschaften.
Genre:Reality, Auto
