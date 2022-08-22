Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 22.08.2022: Fiesta RS Turbo für Carl
44 Min.Folge vom 22.08.2022
Carl schwärmt für Fahrzeuge des Herstellers Ford. Und der 209 km/h schnelle Fiesta RS Turbo hat es ihm besonders angetan. Von diesem Modell träumt der Auto-Freak schon seit seiner Jugend. Aber Mike Brewer und sein Partner Marc „Elvis“ Priestley müssen in dieser Folge alle Register ziehen, um Carls Wunsch zu erfüllen. Denn in Großbritannien sind nur noch 90 Exemplare des Typs zugelassen und die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt gehen durch die Decke. Mit einem Dreier-BMW und 1000 Pfund Bargeld dealen sich die Kfz-Experten Schritt für Schritt vorwärts.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.