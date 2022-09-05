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Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal

Golf GTI für David

DMAXFolge vom 05.09.2022
Golf GTI für David

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Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal

Folge vom 05.09.2022: Golf GTI für David

45 Min.Folge vom 05.09.2022

Mike Brewer und sein Partner Marc „Elvis“ Priestley setzen alle Räder in Bewegung, um für einen Lehramtsanwärter einen schicken Golf GTI aufzutreiben. Aber die Mission wird kein Selbstläufer, denn David fährt bis dato einen Ford Transit Connect. Der marode Transporter taugt nur noch zum Ausschlachten. Von dem Ersparten, das ihnen der Auftraggeber mit auf den Weg gibt, investieren die Kfz-Profis 2300 Pfund in einen Mini, den sie in der Werkstatt aufmöbeln und mit Profit weiterverkaufen. Ein Q-Pod und ein BMW Z4 sollen zusätzliches Geld in die Kasse spülen.

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