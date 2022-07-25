Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal

DMAX
Folge vom 25.07.2022
45 Min.

Scott hat jahrelang für einen Bulli gespart. In dem Vehikel wollte er mit seinem 14-jährigen Sohn durch die schottischen Highlands cruisen, am liebsten in einem T2 mit Westfalia-Umbau. Aber dann verlor er seinen Job und sein großer Traum zerplatzte wie eine Seifenblase. Denn die Kultfahrzeuge aus dem Hause Volkswagen sind extrem beliebt und werden immer teurer. Für ein gut erhaltenes Exemplar muss man heutzutage zwischen 25 000 und 30 000 Pfund auf den Tisch blättern. Um so viel Geld aufzutreiben, müssen die Gebrauchtwagen-Profis klug verhandeln.

