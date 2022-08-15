Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 15.08.2022: Subaru Impreza für Jordan
44 Min.Folge vom 15.08.2022
Jordans Traumauto leistet 265 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 244 km/h. Der 25-Jährige möchte in einem Subaru Impreza aufs Gaspedal treten. Können ihm Mike Brewer und sein Partner Marc „Elvis“ Priestley diesen Wunsch erfüllen? Der Nissan 350 Z des Polizisten dürfte auf dem Gebrauchtwagenmarkt rund 6500 Pfund einbringen. Damit sind die britischen Autoexperten noch sehr weit weg von der Summe, die sie benötigen, um einen WRX Sti mit Zwei-Liter-Motor einzukaufen. Denn der asiatische Flitzer, für den Jordan schwärmt, kostet locker das Doppelte.
