Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 08.02.2016: Honda S2000
45 Min.Folge vom 08.02.2016
Der Honda S2000 überzeugt nicht nur durch sein schnittiges Design, sondern auch durch Leistung. Denn unter der Motorhaube des japanischen Flitzers schlummert eine 2-Liter-Maschine mit sagenhaften 240 PS. Was das Fahrverhalten betrifft, kann es der Roadster mit Konkurrenten aufnehmen, die doppelt so teuer sind. Das macht ihn für Sportwagen-Fans äußerst attraktiv. Die Gebrauchtwagen-Profis haben auf einer Auktionsseite ein Modell für 4200 Euro aufgetan. Das Cabrio, Baujahr 2003, kommt allerdings wegen eines technischen Defekts nicht richtig auf Touren.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
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