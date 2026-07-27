Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 27.07.2026: Baja Bug - Mexiko
44 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Ein kleiner Sportwagen auf der Basis eines Volkswagens: Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley stürzen sich in Mexiko in ein ehrgeiziges Projekt. Das Duo will in Ensenada mit einem „Baja Bug“ Geld verdienen. Ex-Formel-1-Mechaniker Marc soll einen gewöhnlichen Käfer zum Strandflitzer umrüsten. Technisch klingt das machbar, aber am Ende müssen auch die Finanzen stimmen. Mehr Bodenfreiheit, wüstentaugliche Reifen, ein Überrollkäfig und jede Menge Power unter der Haube: Das Vorhaben wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Kfz-Profis die Ausgaben im Blick behalten.
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Genre:Auto, Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.