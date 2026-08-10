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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Seat 600 - Spanien

DMAXFolge vom 10.08.2026
Seat 600 - Spanien

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Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Folge vom 10.08.2026: Seat 600 - Spanien

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Als der Seat 600 in den 1950er Jahren auf den Markt kam, besaß nur einer von 3.000 Spaniern ein Auto. Beim Produktionsende im Jahr 1973 war es bereits jeder Vierzehnte. Der günstige Kleinwagen war sehr beliebt und avancierte zum Kultobjekt. Das Exemplar, das Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley in einem Vorort von Barcelona begutachten, soll 5.000 Euro kosten. So weit, so gut. Doch die Sonne auf der Iberischen Halbinsel hat an dem Wagen ihre Spuren hinterlassen – nicht nur am Lack, sondern auch an den Chromteilen. Das könnte die Kfz-Profis abschrecken.

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