Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 27.07.2026: VW SP2 - Brasilien
44 Min.Folge vom 27.07.2026
Eine Coupé-Karosserie auf dem Fahrgestell eines VW Typ 3: Diese Idee ist ebenso einfach wie genial. Optisch macht der Volkswagen SP2 richtig etwas her. Deshalb zählt er zu Mike Brewers Lieblingsautos. Aber das sportliche Design weckt Erwartungen, die das Fahrzeug nicht erfüllen kann. Wer das Gaspedal durchtritt, wird enttäuscht: Der SP2 bietet zu wenig Leistung. Deshalb ist in São Paulo Marc Priestleys Kernkompetenz gefragt. Der ehemalige Formel-1-Mechaniker soll dem Wagen ordentlich Dampf unter der Haube machen – und das für möglichst wenig Geld.
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Genre:Auto, Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.