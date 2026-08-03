Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 03.08.2026: Mini Moke - Portugal
44 Min.Folge vom 03.08.2026
Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley stehen vor einer echten Herausforderung. Das Duo hat in Portugal für 16.000 Euro einen rostigen und untermotorisierten Mini Moke gekauft. In seinem derzeitigen Zustand verspricht das Auto keine hohen Gewinne. Trotzdem ist Mike optimistisch, denn der Wagen lässt sich hervorragend zu einem Strandmobil umbauen und erfreut sich an der Westküste der Iberischen Halbinsel großer Beliebtheit. Mit einer neuen Federung, einem überarbeiteten Fahrwerk und einer schicken Lackierung will der Kfz-Profi wohlhabende Interessenten ansprechen.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.