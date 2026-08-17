Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 17.08.2026: Fiat Barchetta - Italien
45 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
In Italien wurden viele tolle Autos entworfen. Nicht nur superschnelle Sportwagen, sondern auch Modelle für den kleinen Geldbeutel. Der stilvolle Fiat Barchetta kam 1995 auf den Markt. Er lief zehn Jahre vom Band, insgesamt wurden rund 60.000 Exemplare produziert. Mittlerweile interessieren sich auch Oldtimerfans für den kleinen Flitzer. Doch die Gebrauchtwagen-Profis sollten in einem Vorort von Turin nicht vorschnell handeln. Denn Marc „Elvis“ Priestley hat beim Anlassen des Wagens verdächtige Geräusche gehört. Die variable Ventilsteuerung des Fahrzeugs gilt als fehleranfällig.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.