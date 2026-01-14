Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Knickerbocker-Bande

Rätsel um das Schneemonster

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Rätsel um das Schneemonster

Rätsel um das SchneemonsterJetzt kostenlos streamen

Die Knickerbocker-Bande

Folge 1: Rätsel um das Schneemonster

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lilo, Axel, Poppi und Dominik sind die Gewinner eines Ideenwettbewerbs für witzige Knickerbockerhosen. Zur Belohnung dürfen sie gemeinsame Ferien in einem noblen Skiort verbringen. Doch dort treibt ein fürchterliches Schneemonster sein Unwesen. Der Skilehrer Sepp weicht ihren Fragen aus. Dafür werden sie von zwei fremdländisch aussehenden Männern angesprochen. Dann verschwindet plötzlich Poppi. In ihrem Zimmer entdeckt Lilo einen Entführerbrief.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Knickerbocker-Bande
Studio 100 International
Die Knickerbocker-Bande

Die Knickerbocker-Bande

Alle 1 Staffeln und Folgen