Die Knickerbocker-Bande

Spuk am Sternenhof (Weihnachtsspecial)

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Spuk am Sternenhof (Weihnachtsspecial)

Spuk am Sternenhof (Weihnachtsspecial)Jetzt kostenlos streamen

Die Knickerbocker-Bande

Folge 6: Spuk am Sternenhof (Weihnachtsspecial)

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür und die Knickerbocker-Bande quartiert sich auf dem Bauernhof von Axels Verwandschaft ein. Bald wir offensichtlich, dass es mit dem Hof nicht zum Besten steht. Onkel Waldemar und Tante Olga stehen vor dem Ruin und nächtlich tobt die Wilde Jagd ums Haus. Es spukt am Sternenhof und den vier Juniordetektiven der Knickerbocker-Bande bleiben weder Begegnungen der unheimlichen Art noch Schneestürme erspart. Ob sie das Rätsel um den Sternenhof lösen können?

