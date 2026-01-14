Die Knickerbocker-Bande
Folge 14: Der Tortendracula
51 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein schreckenerregender "Dracula" stürmt in die Lieblingskonditorei der Knickerbocker und verwüstet die Tortenanrichte, in der er offensichtlich etwas sucht. Die Knickerbocker verfolgen den Dracula bis in die Katakomben der Stadt. Dort machen sie eine interessante Entdeckung: Einer der dunklen Gänge führt zur Schatzkammer der Hofburg. Auf dem Rückweg finden sie sich dann plötzlich über einer Falltür, durch die man zur Mehlstube der Konditorei gelangt. Gibt es da einen Zusammenhang?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Knickerbocker-Bande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6