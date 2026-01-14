Treffpunkt SchauermühleJetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 7: Treffpunkt Schauermühle
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eine unheimliche Prozession schwarzer Gestalten in Kapuzenumhängen wandert murmelnd durch den Wald zur alten Schauermühle, um die sich merkwürdige Geschichten ranken. Als Lilo sich verkleidet in das alte Gemäuer schleicht, wird sie Zeugin einer eigenartigen Versammlung um die Erscheinungen Verstorbener. Als sie sich davonstehlen will, wird sie von einer unsichtbaren Hand zurückgehalten und ein furchterregender Geist befiehlt ihr, nie wieder in die Nähe der Mühle zu kommen.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6