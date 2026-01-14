Im Reich des GeisterzarenJetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 11: Im Reich des Geisterzaren
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wer ist der geheimnisvolle Magier, der im Theater eine unheimliche Gruselshow aufführt und dabei Axel auf mysteriöse Weise verschwinden läßt? Poppi, Lilo und Dominik entdecken schließlich Axel und zwei Männer betäubt in einer Kiste. Doch als sie mit Onkel Arthur zurückkommen, sind alle drei verschwunden. Dann findet Dominik den Mann, der anstelle von Axel auf der Bühne erschienen ist und erfährt beunruhigende Nachrichten über den Geisterzar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Knickerbocker-Bande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Familie, Kinder, Mystery, Abenteuer
Altersfreigabe:
6