Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Knickerbocker-Bande

Im Reich des Geisterzaren

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Im Reich des Geisterzaren

Im Reich des GeisterzarenJetzt kostenlos streamen

Die Knickerbocker-Bande

Folge 11: Im Reich des Geisterzaren

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Wer ist der geheimnisvolle Magier, der im Theater eine unheimliche Gruselshow aufführt und dabei Axel auf mysteriöse Weise verschwinden läßt? Poppi, Lilo und Dominik entdecken schließlich Axel und zwei Männer betäubt in einer Kiste. Doch als sie mit Onkel Arthur zurückkommen, sind alle drei verschwunden. Dann findet Dominik den Mann, der anstelle von Axel auf der Bühne erschienen ist und erfährt beunruhigende Nachrichten über den Geisterzar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Knickerbocker-Bande
Studio 100 International
Die Knickerbocker-Bande

Die Knickerbocker-Bande

Alle 1 Staffeln und Folgen