Wo ist der Millionen-Storch

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Folge 4: Wo ist der Millionen-Storch

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach einer verunglückten Ballonfahrt taucht Poppis Onkel Sixtus nicht wieder auf. Kurz zuvor hat er den Knickerbockern ein seltsames Rätsel aufgetragen. Wenig später wird Poppi von einem finsteren Kerl bedroht und Lilo stürzt beinahe mit einem Fallschirm ab, dessen Reißleinen durchgeschnitten sind. Dennoch lassen sich die vier nicht abschrecken und machen sich auf die Suche nach dem Platin, das man vor Jahren dem Vater ihres neuen Freundes Lutz gestohlen hat.

