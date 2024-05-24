Die Landarztpraxis
Folge 12: Wahrheit oder Lüge
35 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
Isa lässt sich dazu hinreißen, doch im Tagebuch von Lukas' verstorbener Frau zu lesen. So erfährt sie, dass Doro eine heimliche Affäre hatte und mit dem Gedanken spielte, ihn zu verlassen. Dieses Wissen lastet schwer auf Isa. Wenn sie Lukas einweiht, könnte es ihm einen Teil seiner Schuldgefühle nehmen - oder ihn vor Trauer zerstören. Gerade als Isa eine Entscheidung getroffen hat, hält Lukas das Tagebuch schon selbst in Händen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln