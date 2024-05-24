Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12vom 24.05.2024
35 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12

Isa lässt sich dazu hinreißen, doch im Tagebuch von Lukas' verstorbener Frau zu lesen. So erfährt sie, dass Doro eine heimliche Affäre hatte und mit dem Gedanken spielte, ihn zu verlassen. Dieses Wissen lastet schwer auf Isa. Wenn sie Lukas einweiht, könnte es ihm einen Teil seiner Schuldgefühle nehmen - oder ihn vor Trauer zerstören. Gerade als Isa eine Entscheidung getroffen hat, hält Lukas das Tagebuch schon selbst in Händen.

SAT.1
