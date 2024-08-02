Vorfreude auf die HochzeitJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 62: Vorfreude auf die Hochzeit
35 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Sarah und Fabian können ihre morgige Hochzeit kaum erwarten. Wie es die Tradition verlangt, verbringen beide den letzten Abend getrennt voneinander. Das kommt Fabian gelegen, denn er ist fest entschlossen, seinen kalten Entzug durchzuziehen. Dafür muss er jedoch noch einige Freunde abwimmeln. Nur Alexandra merkt, was mit ihm los ist und sie ist für ihren Ex-Mann da. Während Sarah ausgelassen feiert, wacht Alexandra an Fabians Seite und hilft ihm durch den quälenden Entzug.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln