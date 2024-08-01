Die Landarztpraxis
Folge 61: Polterabend
35 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12
Sarah spürt beinahe körperlich, wie die Hochzeit immer näher rückt. Doch während sie den Stress mittlerweile sogar genießt, kann Fabian nur noch mühevoll sein schlechtes Gewissen gegenüber Sarah verbergen. Als er auf ihrem gemeinsamen Polterabend das Gefühl bekommt, Sarah nicht verdient zu haben, fasst er einen Entschluss. Kurzerhand entsorgt er seine letzten Schmerztabletten und zwingt sich damit selbst in den kalten Entzug. Sarah ahnt davon nichts ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln