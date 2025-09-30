Die Landarztpraxis
Folge 66: Ungewisse Zukunft
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Isa ist froh, dass Lukas wieder entspannt mit ihr umgehen kann. Weil sie ihre Gefühle füreinander nur schwer verbergen können, fragen sich ihre Freunde, worauf die beiden noch länger warten. Doch dann erhält Lukas plötzlich die Nachricht, dass die Frau, die mit Doros EC-Karte Geld abgehoben hatte, endlich festgenommen wurde. Weil Lukas durch diese Nachricht wieder komplett verunsichert wird, muss Isa sich fragen, was das alles für Lukas und sie zu bedeuten hat.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln