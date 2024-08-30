Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 73vom 30.08.2024
34 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Die Beisetzung von Doros sterblichen Überresten steht an und Isa wäre nur zu gern für Lukas da. Doch sie versteht, dass der Bergretter diesen Tag für sich braucht, um sein altes Leben hinter sich lassen zu können. Während Isa in der Praxis überraschend einem neuen Leben auf die Welt verhilft, nimmt der bewegte Lukas endgültig Abschied von seiner geliebten Ehefrau.

