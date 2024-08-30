Die Landarztpraxis
Folge 73: Leben und Tod
34 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Die Beisetzung von Doros sterblichen Überresten steht an und Isa wäre nur zu gern für Lukas da. Doch sie versteht, dass der Bergretter diesen Tag für sich braucht, um sein altes Leben hinter sich lassen zu können. Während Isa in der Praxis überraschend einem neuen Leben auf die Welt verhilft, nimmt der bewegte Lukas endgültig Abschied von seiner geliebten Ehefrau.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln